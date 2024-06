São Paulo bate Cruzeiro com gols relâmpagos e entra no G4 do Brasileiro

Com um gol no início de cada tempo e com um homem a mais desde a etapa inicial, o São Paulo venceu o Cruzeiro com autoridade, por 2 a 0, no MorumBis, neste domingo (2). O jogo foi válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro



Em um primeiro tempo movimentado, Lucas Moura abriu o placar para o São Paulo logo aos 5 minutos. Depois do gol, o Cruzeiro pressionou e chegou a acertar a trave, mas, depois da expulsão de Marlon, aos 40 minutos, perdeu força e viu os donos da casa voltarem a criar -Juan acertou o travessão nos acréscimos.

O segundo tempo seguiu o padrão do primeiro, com gol relâmpago do São Paulo, desta vez de Calleri, aos 2 minutos. A equipe paulista soube aproveitar o homem a mais e controlou o restante da partida, vencendo sem sustos.



O São Paulo chegou a 13 pontos, após sete jogos, e assumiu o quarto lugar do Brasileirão. O time está a apenas um ponto do Flamengo, líder da competição.

O Cruzeiro, estacionado nos dez pontos, é o nono colocado. No entanto, a equipe mineira disputou apenas seis jogos.