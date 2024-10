São Paulo decide não renovar, e Nikão ficará livre em janeiro

É definitivo: o São Paulo decidiu que não irá renovar o vínculo do meia-atacante Nikão, e o jogador ficará livre a partir de janeiro de 2025.





O São Paulo vê a saída do atleta como boa forma de enxugar a folha salarial, segundo apurou o UOL. Nikão recebia na casa dos R$ 500 mil mensais.





A avaliação do Tricolor é que o meia não deu certo. Ele atualmente está emprestado ao Athletico-PR, e seu vínculo com o São Paulo vai até dezembro deste ano.





Nikão chegou ao clube no início de 2022 livre - e disputado - no mercado após não renovar com o próprio Athletico-PR. Ele chegou a estar acertado com o Internacional, mas a negociação teve uma reviravolta, e o jogador desembarcou no CT da Barra Funda.





Ele atuou somente a primeira temporada completa no clube do Morumbis com 32 jogos, quatro gols e quatro assistências. Ele foi emprestado ao Cruzeiro em 2023 e fez um bom ano, chegando a ganhar chance no Tricolor no início da temporada 2024.





Neste ano, foram seis jogos e uma assistência pelo São Paulo, mas depois perdeu espaço e sumiu do grupo. Acabou emprestado ao Athletico-PR, onde também chegou a ser afastado pelo técnico Martín Varini, mas retomou espaço quando Lucho González assumiu o comando.





Pelo clube paranaense, Nikão soma 20 jogos, quatro gols e duas assistências. Aos 32 anos, o jogador está em sua segunda passagem pelo time onde é ídolo.





Nikão conquistou a Supercopa do Brasil de 2024 com o São Paulo, seu único título pelo clube. Ele foi titular na partida contra o Palmeiras diante da ausência de Lucas, lesionado.