São Paulo domina Bragantino e volta a vencer no Brasileiro após 6 rodadas

O São Paulo foi dominante no Morumbi e venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na tarde deste domingo (14). O jogo tranquilo teve gols de Rodrigo Nestor, Calleri e Igor Vinícius, valeu pela 22ª rodada do Brasileirão e derrubou a sequência de seis tropeços seguidos no campeonato.

O Tricolor chega a 29 pontos, fica a uma distância segura da zona de rebaixamento -seis pontos- e pode passar a sonhar com objetivos maiores no Brasileirão se conseguir manter o desempenho deste domingo. O Bragantino tem um a mais, mas as três derrotas seguidas fora de casa impedem de se aproximar dos integrantes do G-6.

O próximo compromisso do São Paulo é decisivo, na quinta-feira (18), quando tenta manter o embalo e defender a vantagem de 1 a 0 contra o América-MG para seguir na Copa do Brasil. Já o Bragantino tem a semana reservada a treinos antes de pegar o Ceará no domingo (21).



Atuação do São Paulo

Não foi a melhor atuação tricolor no ano, longe disso, mas o time fez jogo seguro e soube aproveitar o marasmo do Bragantino. Tentou propor o jogo desde o primeiro tempo e, no segundo, conseguiu resolver cedo quando o adversário começou a se insinuar. Controlou bem a vantagem, adiantou a marcação para sufocar a saída de bola e naturalmente foi superior sem precisar sequer subir demais o ritmo.





Atuação do Bragantino





Faltou ambição ao time visitante, que não conseguiu incomodar o São Paulo. Esteve à altura do jogo no primeiro tempo, que foi sem graça, mas foi desatento em dois lances criados pelo adversário. No segundo, a reação tímida foi logo encerrada com dois golpes de misericórdia. O time teve seu meio-campo dominado, deixou espaços que não poderia oferecer e acabou pagando pelas falhas da defesa.



O melhor: Reinaldo



O lateral criou as principais chances do São Paulo no jogo. Foi dele o lançamento que deixou Nestor na cara do gol para abrir o placar, depois ainda tocou para Calleri dobrar a vantagem. Também participou da jogada do terceiro, mas esta teve muito mais mérito de Nestor, que merece menção honrosa. No geral, Reinaldo foi o principal armador tricolor e ainda foi bem nas divididas.



O pior: Kevin



O zagueiro argentino falhou em três gols do São Paulo. Foi ele quem demorou para reagir à escapada de Nestor, que abriu o placar; depois nem subiu com Calleri no lance do segundo gol; e por fim perdeu a disputa com Nestor no lance que originou o terceiro. Acabou substituído logo na sequência.



Mais disputa do que futebol



Foi um início de jogo de disputa intensa por espaço, mas poucos lances de perigo. O São Paulo teve dificuldades para propor o jogo, enquanto o Bragantino se satisfez em fechar a marcação. A primeira boa chance foi em uma escapada de Igor Vinícius pela direita, mas o chute acabou travado. Emoção, para além disso, só em uma saída de bola errada de Felipe Alves que acabou no pé de Jan Hurtado, mas o atacante não conseguiu acelerar a jogada.



Gol "surpresa"



O jogo truncado não deu nenhuma pista de que o São Paulo abriria o placar, mas uma roubada de Luciano no meio-campo criou as condições para um ataque rápido: Reinaldo foi preciso no lançamento para Rodrigo Nestor, que se deslocou, recebeu em profundidade e teve tempo para ajeitar o corpo e fazer o gol. O lance foi um oásis em um primeiro tempo, no geral, pouco empolgante. A outra boa chance foi de Patrick, após passe açucarado de Reinaldo, mas desta vez Cleiton defendeu.



As emoções de Felipe Alves



A saída de jogo do goleiro assustou a torcida são-paulina ao menos três vezes durante o jogo. Em uma delas, entregou a bola no pé de Jan Hurtado mas deu sorte porque o adversário se atrapalhou na sequência. No segundo tempo, outro susto que fez o Morumbi arregalar os olhos: um passe que passou a centímetros de ser interceptado dentro da pequena área.



Jogo resolvido em dois minutos



Os visitantes até tentaram reagir na volta do intervalo, um pouco mais ofensivos e organizados em comparação ao primeiro tempo, mas o Tricolor conseguiu tranquilizar a partida rapidamente. Reinaldo acertou cruzamento preciso aos 14 minutos, e o toque para Calleri virou o segundo gol, de cabeça. No lance seguinte, Nestor escapou da marcação, brigou pela bola e abriu a assistência para Igor Vinícius chegar batendo e fazer o terceiro.



Só não teve estreia



Com o jogo dominado e três gols de vantagem, Rogério Ceni pôde administrar o desgaste do elenco e começou a poupar titulares. Foram cinco substituições em dez minutos, mas o argentino Nahuel Bustos não saiu do banco de reservas na primeira vez em que foi relacionado no São Paulo -entraram Nikão e Éder no ataque. Éder, aliás, chegou a balançar as redes nos acréscimos, no que seria o quarto gol tricolor, mas o lance não valeu por impedimento.



Estreia da terceira camisa