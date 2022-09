São Paulo empata com 1 a menos contra Cuiabá após coro de "burro" para Ceni

O São Paulo tirou forças não se sabe de onde e contou com um gol de Luizão para, com um a menos, empatar em 1 a 1 com o Cuiabá na noite deste domingo (4), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.







O roteiro vinha sendo dramático, como nos últimos jogos, mas o desfecho foi menos melancólico. O cronômetro marcava 3 minutos do primeiro tempo quando Ferraresi cometeu pênalti, posteriormente convertido por Deyverson. O Tricolor já praticamente começou a partida em desvantagem, teve Welington expulso, viu o técnico Rogério Ceni ser chamado de "burro", mas conseguiu igualar o placar na reta final do segundo tempo.



Em mais uma atuação apática, o São Paulo -escalado com time reserva pelo técnico Rogério Ceni, que prioriza a decisão por uma vaga na final da Copa Sul-Americana- sai "vivo" de um confronto direto pela parte de baixo da tabela e impede o Cuiabá de diminuir a vantagem.

Com o resultado negativo, o clube do Morumbi cai para a 14ª colocação, com 30 pontos, cinco a mais que o Coritiba, equipe que abre a zona do rebaixamento. A vitória faz o Cuiabá deixar o Z-4 e chegar à 16ª posição, com 26 pontos.



Na próxima rodada do Brasileirão, o Cuiabá visita o Inter, em Porto Alegre, no sábado (10), às 16h30 (de Brasília). No dia seguinte, às 16h, São Paulo, por sua vez, recebe o Corinthians, no Morumbi.

Antes, na quinta (8), às 21h30, o Tricolor faz o jogo da vida para salvar a atual temporada e reencontra o Atlético-GO pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, desta vez no Morumbi. Na ida, em Goiânia, o Dragão venceu por 3 a 1 e agora pode até perder pela vantagem mínima para chegar à final. Para avançar no tempo normal, o time do técnico Rogério Ceni precisa vencer por três gols de diferença. Vitória são-paulina por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.

