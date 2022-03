São Paulo enfrenta o Botafogo-SP já pensando no São Bernardo

O São Paulo enfrenta, neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Morumbi, o Botafogo-SP, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Mas, com a primeira colocação do grupo garantida, o clube tricolor já pensa nas quartas de final -e nos desfalques que terá nesta etapa de mata-mata.

O técnico Rogério Ceni vai ter trabalho para montar o time para o diante do São Bernardo. O time já tem pelo menos três desfalques certos para o jogo que, provavelmente, será realizado na terça-feira (22).

Por causa da Data Fifa, o São Paulo não poderá contar com Arboleda e João Moreira. O zagueiro equatoriano foi convocado para os jogos contra Paraguai e Argentina, pelas Eliminatórias, enquanto o jovem lateral servirá a seleção portuguesa sub-18 em um torneio amistoso.









Eles devem viajar para suas respectivas seleções neste sábado (19), logo após a partida contra o Botafogo-SP. A Data Fifa se encerra em 29 de março.





Por causa disso, Arboleda e Moreira também serão desfalques caso o São Paulo avance para a semifinal. O jogo está previsto para acontecer no fim de semana dos dias 26 e 27 de março.

Caso o São Paulo siga avançando, eles poderiam ser reforços em um possível primeiro jogo da final, que aconteceria no dia 30 de março. Nesse cenário, os jogadores voltariam de suas seleções e já se juntariam ao elenco na concentração. O segundo jogo da final deve acontecer em 6 de abril.





Além dos convocados, Ceni tem problemas no departamento médico. Em entrevista coletiva depois do jogo contra o Manaus, pela Copa do Brasil, o treinador afirmou que Gabriel Sara não se recuperará da entorse no tornozelo direito em tempo de enfrentar o São Bernardo.





Além dele, o meia Gabriel Neves e o goleiro Tiago Volpi também estão no departamento médico e são dúvidas para o jogo.





Um retorno ainda não confirmado é de Igor Vinícius. O lateral se recupera de um pequeno estiramento na coxa direita e voltou ontem a participar dos treinos com o restante do elenco.





A dúvida é se ele adquirirá a forma física ideal a tempo de ficar à disposição contra o São Bernardo. Caso não consiga, é provável que Nathan seja o escolhido para a reserva do titular Rafinha.







Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h (de Brasília) deste sábado (19)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati