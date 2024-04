São Paulo esperava mais na Libertadores e não está satisfeito com Carpini

A cúpula do São Paulo não admite publicamente, mas não está satisfeita com o técnico Thiago Carpini.



A diretoria tricolor esperava mais da estreia do time na Libertadores. O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Talleres.



Por enquanto, o cargo do treinador não está sob risco. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, ainda "existe um longo caminho até uma possível troca no comando".

Parte da diretoria entende que as três lesões no primeiro tempo do jogo na Argentina acabaram mascarando o fraco desempenho do time. Carpini perdeu Rafinha e Wellington Rato por uma fatalidade -choque em disputa de jogo- e Lucas por problema muscular.



Ainda assim, as somente duas vitórias nos últimos nove jogos incomodam grande parte da cúpula. Sobretudo quando são levados em conta os adversários de tais jogos.



Carpini teve uma janela de 17 dias apenas treinando e a diretoria não viu evolução no time. Um resultado negativo contra o Cobresal (Chile) em casa na próxima quarta-feira pode fragilizar ainda mais o treinador.