São Paulo falha muito, toma 3 gols e fica em situação ruim na Sul-Americana

Na semifinal brasileira da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO foi superior em todos os aspectos, aproveitou a expulsão de Igor Gomes ainda no primeiro tempo, venceu o São Paulo por 3 a 1 nesta quinta-feira (1º), no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), e abriu ótima vantagem na eliminatória. Jorginho, Shaylon e Léo Pereira marcaram os gols da vitória do time anfitrião. Luciano marcou para o clube tricolor paulista. O jogo de volta acontece na semana que vem, na quinta-feira (8). Para avançar à semifinal, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença, no Morumbi. Uma vitória por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. O time goiano pode perder até por um gol que se classifica. Quem avançar para a final pega Independiente del Valle-EQU, ou Melgar-PER.







Os primeiros minutos deram a impressão de que o São Paulo faria prevalecer o favoritismo, com o time paulista dominando as ações. Mesmo em casa, o Atlético-GO deu a bola para o São Paulo e optou por tentar explorar os contra-ataques. A estratégia foi facilitada após o time goiano conseguir bela triangulação pela direita. Dudu serviu Jorginho, que apareceu livre na área e só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol são-paulino, fazendo 1 a 0 aos 11 minutos.



O clube paulista sentiu o gol. A dificuldade para conseguir infiltrações na defesa adversária -um problema recorrente no ano- reapareceu. Só que os goianos não conseguiram aproveitar a vantagem no placar. Em uma retomada de bola de Reinaldo, o São Paulo aproveitou que a defesa do Atlético-GO estava desarrumada e empatou. Rodrigo Nestor achou Luciano na área, que cabeceou sem chances para o goleiro Renan, aos 23 minutos.

A partida mudou ainda no primeiro tempo. Igor Gomes, que vinha em uma jornada infeliz, foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. Rogério Ceni promoveu duas trocas no primeiro tempo. Welington e Patrick entraram nos lugares de Reinaldo e Ferraresi, respectivamente. Assim, Ceni desfez o trio de zaga e deixou Luciano para seguir ajudando Calleri no ataque, com Pablo Maia, Nestor e Patrick no meio de campo.



Eduardo Baptista lançou o time ao ataque no segundo tempo com Shaylon no lugar do volante do Baralhas. Aos 11 minutos, Jandrei falhou, a bola rebateu em Diego Costa e Shaylon, sentado no chão, recolocou o Atlético-GO à frente no placar. Os donos da casa então voltaram a esperar os erros do São Paulo. Aos 32 minutos, ela veio. Léo Pereira ganhou com facilidade de Diego Costa, invadiu a área e tocou na saída de Jandrei, ampliando a vantagem e deixando o time em ótima situação.

ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu (Hayner), Wanderson, Klaus e Jefferson; Baralhas (Shaylon), Edson Fernando, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato e Churín. Técnico: Eduardo Baptista.





SÃO PAULO

Jandrei; Ferraresi (Patrick), Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo (Welington); Luciano (Marcos Guilherme) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.





Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Carlos Lopez e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cartões amarelos: Wanderson, Edson Fernando e Dudu (ATL); Igor Gomes (SÃO)

Cartão vermelho: Igor Gomes (SÃO)

Gols: Jorginho (ATL), aos 11', e Luciano (SÃO), aos 23'/1ºT; Shaylon (ATL), aos 11', e Léo Pereira (ATL), aos 32'/2ºT.