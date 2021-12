São Paulo gasta R$ 65 mi a mais que o previsto com futebol profissional em 2021

O São Paulo teve gasto superior ao previsto com o futebol profissional em 2021. De acordo com o balancete divulgado pelo clube referente ao acumulado do ano até setembro, as despesas envolvendo o departamento foram de R$ 302,51 milhões. O esperado para o período era de R$ 236,79 milhões, ou seja, R$ 65,71 milhões a menos do que efetivamente foi gasto.



Os custos totais do futebol profissional são uma soma de diversas despesas: salários, direitos de imagem, materiais, renovações de contratos, contratações de jogadores, manutenção, entre outros.



O principal responsável por ultrapassar o valor previsto foi o gasto com pessoal e direitos de imagem. O clube esperava desembolsar R$ 113,94 milhões nessa despesa, mas acabou gastando R$ 182,96 milhões.

No balancete, o São Paulo aponta a troca da comissão técnica como um dos fatores que elevaram a quantia. Em meados de outubro, o clube tricolor acertou a saída de Hernán Crespo e trouxe Rogério Ceni para o seu lugar.

Além da comissão técnica, outros pontos são justificados pelo São Paulo para o gasto no futebol profissional: nove contratações para a equipe principal, a profissionalização e a contratação de 19 atletas para o sub-20 e as renovações de contratos do zagueiro Diego Costa, do lateral Welington e dos meias Gabriel Sara, Igor Gomes, Luan, Rodrigo Nestor e Talles Costa.



O clube também incluiu no balancete os valores que serão gastos até o fim do próximo ano nos acordos de rescisão de contrato do atacante Everton Felipe e do lateral-direito Daniel Alves. O São Paulo tinha dívida entre R$ 15 milhões e R$ 18 milhões com esse último.



"Os investimentos realizados visam proporcionar condições de melhorar a performance esportiva da equipe de futebol, além de mitigar o problema de substituições futuras [contratações emergenciais para reposição do elenco, com possível queda de performance], decorrentes da cessão definitiva de atletas profissionais, previstas para acontecer até o final do exercício de 2021", justifica o São Paulo no balancete.