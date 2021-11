São Paulo inicia série que pode livrá-lo ou decretar seu rebaixamento

Sem conseguir se desvencilhar da briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o São Paulo começa, neste sábado (27), uma série de partidas que pode definir o futuro da equipe.



O time tricolor encara o Sport, no Morumbi, às 21h30, em jogo válido pela 36ª rodada do Nacional, com transmissão do SporTV e do Premiere.



Clique aqui e simule os resultados do Campeonato Brasileiro O duelo contra os recifenses, que ocupam atualmente a 19ª posição (vice-lanterna), será o primeiro de três partidas contra equipes que também brigam contra o rebaixamento.



Na sequência, o time de Rogério Ceni enfrenta o Grêmio e o Juventude, respectivamente nas próximas quinta (2) e segunda-feira (6). Depois, faz sua última partida no Brasileiro contra o América-MG, no dia 9 de dezembro, único dos seus adversários que está em situação mais tranquila na tabela.

O clube do Morumbi também tem seu pior ataque já registrado em uma edição de Campeonato Brasileiro. Foram apenas 26 gols marcados até aqui na competição.



Além disso, o Bahia, outra equipe que briga para não cair, ainda tem um jogo a menos que o São Paulo –duelo difícil contra o líder Atlético-MG, mas que poderá acontecer quando a equipe mineira já tiver sido campeã.



Por outro lado, se conseguir sair dessa sequência invicto, o São Paulo chega para a última rodada já livre das chances de ser rebaixado.



A seu favor, o time tricolor tem o fato de que fará dois dos três jogos decisivos dentro de casa: contra Sport e Juventude. Além disso, o trio de adversários está, neste momento, abaixo da equipe são-paulina na tabela.

Nos últimos cinco jogos, o time de Ceni empatou duas vezes (inclusive o último, diante do Athletico, em casa, com 43 mil torcedores), perdeu duas e venceu somente uma.



O São Paulo deve ir a campo com a seguinte escalação: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara; Marquinhos, Calleri e Rigoni.





Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 (de Brasília) deste sábado (27)

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere