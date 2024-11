São Paulo não descarta negociação e vai ouvir proposta do Bahia por Nestor

O São Paulo sabe do interesse do Bahia pelo meia Rodrigo Nestor, mas ainda não recebeu nenhum contato. O clube do Morumbis não descarta uma negociação e vai ouvir os baianos.





O Bahia já sinalizou interesse ao estafe do jogador há dois meses. A negociação, no entanto, ainda não começou e nem há definição se a transferência seria em definitivo ou por empréstimo.





O São Paulo não foi procurado pelos baianos, mas já ouviu sobre o interesse. Pessoas da alta cúpula são-paulina ouvidas pelo UOL afirmam que ainda não houve sondagem ou proposta do Bahia.





O Tricolor paulista não fecha a porta para uma possível saída do meia. O São Paulo tem interesse em ouvir a proposta dos baianos pelo jogador.





Nestor também não descarta uma saída para o Bahia neste momento. O meia não vem tendo espaço com Zubeldía e entende que não pode deixar de ouvir propostas do mercado.





Cria de Cotia, o meia tem contrato com o São Paulo até o meio de 2028. Ele viveu altos e baixos no Tricolor, mas foi o autor do gol do título da Copa do Brasil de 2023.





