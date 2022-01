São Paulo tenta negociar Pablo e Vitor Bueno, mas dupla resiste

O São Paulo tenta negociar Pablo e Vitor Bueno no mercado da bola, mas encontra resistência da dupla diante das oportunidades encontradas.

Com Pablo, o clube tricolor se acertou com o Ceará e esperou apenas o "ok" do atacante nos últimos dias. Ele, porém, está indeciso e não respondeu ao time cearense, que paralisou as tratativas e procura alternativas.

Vitor Bueno também recebeu ofertas e sondagens, porém, está relutante. Uma pessoa próxima ao meia-atacante afirmou ao UOL Esporte que "não chegou nada de interessante ainda que o anime a sair".





Bueno foi alvo de um clube japonês, mas questões burocráticas, que envolvem visto de trabalho, brecaram a negociação. O Ceará também demonstrou interesse no atleta, mas não houve avanço por causa do desejo do meia.





Vitor Bueno chegou ao São Paulo no fim de 2019, envolvido numa troca com o Santos por Raniel, e alternou bons e maus momentos. Na última temporada, perdeu espaço com Hernán Crespo e não convenceu Rogério Ceni. Ele fez seis gols em 36 jogos. O contrato termina em dezembro de 2023.

Já Pablo foi o artilheiro do clube tricolor na temporada, com 13 gols, mas não está nos planos do clube para 2022. Ele foi contratado há três anos com status de estrela, custou R$ 26,6 milhões e não rendeu o esperado. O centroavante mal foi utilizado por Ceni na reta final do Campeonato Brasileiro. O vínculo se encerra em dezembro de 2022.





Pablo e Vitor Bueno recebem altos salários e representariam uma boa economia na folha do São Paulo. O clube tricolor está disposto até a arcar com parte dos vencimentos para colocá-los em outras equipes.