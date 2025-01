São Paulo usa jovens e empata com Botafogo em noite de trapalhada do juiz

Sem Luis Zubeldía e suas principais estrelas à disposição diante da pré-temporada nos EUA, o São Paulo usou os jovens de Cotia em sua estreia no Campeonato Paulista e arrancou um empate por 0 a 0, fora de casa, contra um pouco inspirado Botafogo-SP.





O resultado deixou o São Paulo com 1 ponto e, mesmo com um jogo a menos, à frente do Novorizontino na vice-liderança do Grupo C pelo saldo de gols. O Noroeste está no topo da chave com 4 pontos, enquanto o lanterna Água Santa ainda não saiu do zero.





O time do interior, por outro lado, segue sem vencer após duas partidas -o elenco de Márcio Zanardi, que está no Grupo A, perdeu na 1ª rodada para o Guarani e fechou a rodada na última colocação.





Os clubes voltam a jogar pelo Paulistão na noite de quinta-feira (23). O São Paulo recebe o Guarani, enquanto o Botafogo-SP visita o Noroeste em Bauru.





COMO FOI O JOGO





O 1° tempo esboçou ser quente, mas acabou gelado. O São Paulo carimbou a trave ainda no primeiro minuto com Ryan Francisco, mas perdeu ímpeto em meio a um adversário retrancado e que apostou nas bolas paradas para tentar ameaçar a meta dos comandados do auxiliar Maxi Cuberas. William Gomes tentou incendiar em linda jogada pela esquerda, mas o lance acabou sendo apenas uma faísca em meio a um deserto gelado de ideias.





Na etapa final, a partida continuou sem grandes emoções até uma trapalhada do árbitro João Vitor Gobi, que chegou a marcar um pênalti inexistente para os mandantes e foi salvo pelo VAR (e pelo assistente). O Botafogo-SP tentou nos acréscimos, mas ficou no quase.





DESTAQUES





O São Paulo demorou pouco mais de um minuto para assustar a meta de João Carlos -e a partir de Ryan Francisco, atual artilheiro da Copinha e que deixou o torneio para integrar o time principal. O centroavante, que fez seu segundo jogo entre os profissionais, carimbou o travessão dos donos da casa após rebatida de Jeferson dentro da área.





A investida dos visitantes ensaiou um embate frenético em Ribeirão Preto, mas o ritmo foi bem mais lento do que o normal até os 30 minutos. O maior perigo neste período foi protagonizado pelo Botafogo-SP, que investiu na bola aérea e pediu um pênalti após lance que surgiu a partir de escanteio. O São Paulo, por outro lado, comandou a posse, mas não causou grandes danos ao rival.





William Gomes, que já atuou entre os profissionais no fim de 2024, gerou uma luz no fim do túnel em lance pela ponta esquerda: ele apostou na individualidade, se livrou de Allyson com uma espécie de drible de letra e, já dentro da área, chutou para cima da meta de João Carlos.





O 2° tempo começou, basicamente, com um susto envolvendo Edson e Ryan Francisco. O zagueiro dos mandantes e o atacante dos visitantes disputaram uma bola pelo alto e se chocaram. Mesmo conscientes, os dois ficaram no chão e precisaram de atendimento médico -pior para o defensor, que acabou sem condições e foi substituído por Alisson Cassiano cerca de cinco minutos depois.





O Botafogo-SP passou a ocupar o campo adversário e quase abriu o placar em jogada que começou com um erro de Rodriguinho, que se atrapalhou e perdeu a bola para Pablo Thomaz. O centroavante da equipe de Ribeirão Preto arriscou de fora da área antes de Rafael protagonizar uma linda defesa. Pouco depois, o próprio camisa 9 se esticou em chute cruzado de Douglas Baggio e, por pouco, não balançou as redes.





O árbitro João Vitor Gobi virou centro das atenções aos 24 minutos, quando Pablo Thomaz arrancou para alcançar a bola e caiu dentro da área antes de ser atingido pelo goleiro Rafael. O juiz cravou pênalti, mas foi chamado pelo VAR para revisão. Gobi chegou a chamar um assistente para ajudar na checagem e, depois de quatro minutos, reverteu a infração e aplicou amarelo ao atacante por simulação. Os mandantes até tentaram surpreender nos acréscimos, mas não mudaram o marcador.





BOTAFOGO-SP

João Carlos; Jeferson, Edson (Alisson Cassiano), Allyson e Risso; Gabriel Bispo (Jean Mangabeira), Dramisino e Leandro Maciel (Sabit); Toró (Jonathan Cafu), Silvinho (Douglas Baggio) e Pablo Thomaz (Alexandre Jesus). Técnico: Márcio Zanardi





SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santiago Longo, Hugo (Negrucci) e Rodriguinho; Henrique Carmo (Matheus Alves), William Gomes e Ryan Francisco (Lucas Ferreira). Técnico: Maxi Cuberas





Local: Estádio Santa Cruz (Arena Nicnet), em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Toró, Pablo Thomaz, Sabit (BOT); Moreira, Ferraresi (SPO)

Gols: não houve