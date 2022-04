São Paulo vence Wilstermann e encaminha vaga na Sula

O São Paulo segue 100% na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (28), o Tricolor superou a altitude de 2.500m de Cochabamba, na Bolívia, e venceu o Jorge Wilstermann-BOL por 3 a 1.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O técnico Rogério Ceni escalou um time misto para a partida no estádio Felix Capriles. Jogadores como Jandrei, Rafinha e Rodrigo Nestor começaram no banco, enquanto Nikão e Calleri sequer foram relacionados.

Continua depois da publicidade





Ainda assim, o Tricolor demonstrou grande superioridade técnica e abriu o placar com 22 do primeiro tempo. Igor Vinícius recebeu na direita e cruzou para Igor Gomes finalizar para o gol. Apenas sete minutos depois, porém, o time boliviano empatou com Osorio, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu.





Na segunda etapa, o São Paulo pressionou até marcar o segundo gol, aos 17 minutos. Reinaldo lançou Éder, que foi derrubado pelo goleiro na área. Pênalti, que Reinaldo converteu com categoria para desempatar a partida.





O Wilstermann tentou esboçar uma reação, mas pecou nas finalizações e não conseguiu ameaçar o gol de Tiago Volpi. Aos 39, em contra-ataque, Marquinhos recebeu pela direita, cortou para o meio e acertou um lindo chute para dar números finais ao jogo.

Continua depois da publicidade





Com a vitória, o São Paulo segue na liderança do Grupo D da Sul-Americana, com nove pontos em três jogos. A vantagem é de cinco pontos para o segundo colocado, Everton-CHI. Somente o líder de cada chave avança à próxima fase.





Agora, o Tricolor volta a campo na próxima segunda-feira (2), contra o Santos, no Morumbi, pelo Brasileirão. Na próxima quinta-feira (5), a equipe joga de novo pela competição continental, contra o Everton, no Chile. Se vencer os chilenos, o São Paulo praticamente garante a classificação ao mata-mata.