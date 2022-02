São Paulo vira no fim contra a Ponte e deixa a zona de rebaixamento

Os últimos minutos têm sido determinantes para o São Paulo na busca por uma fase melhor neste início de temporada. Depois de conseguir a vitória sobre o Santo André nos acréscimos, agora foi a vez de a virada sobre a Ponte Preta vir no apagar das luzes neste domingo (13). Em um vacilo da defesa dos donos da casa, Calleri apareceu para garantir a vitória por 2 a 1.



A vida são-paulina foi sofrida durante toda a partida. Em mais um jogo com problemas de criação, a equipe de Rogério Ceni saiu atrás após um vacilo da zaga que resultou em pênalti de Jandrei em Lucca. Na cobrança, o atacante abriu o placar.



No abafa, o São Paulo conseguiu o empate no final com o Gabriel Sara. Nos acréscimos, Calleri deu a segunda vitória consecutiva para o time do Morumbi, algo que não acontecia há seis meses.



Rogério Ceni manteve a postura de mudar as escalações de uma partida para a outra. Diante da Ponte Preta, quatro jogadores que atuaram contra o Santo André foram para o banco: Rafinha, Léo, Igor Gomes e Jonathan Calleri. Em seus lugares entraram Igor Vinícius, Reinaldo, Gabriel Neves e Éder, respectivamente.

O veterano atacante foi justamente o destaque da escalação. Depois de perder espaço com Crespo, Éder atuou apenas 46 minutos -sem contar acréscimos- desde que foi titular pela última vez, contra a Chapecoense, em 3 de outubro, ainda sob o comando do argentino. Com Ceni, ele ainda não tinha tido chance no time titular.



Contra a Ponte Preta, Éder não apenas começou jogando, como recebeu a braçadeira de capitão. Com a bola rolando, contudo, pouco conseguiu fazer no primeiro tempo. O camisa 23 saiu diversas vezes da área para dar opção, mas os constantes cruzamentos do São Paulo dificultavam seu trabalho.



O São Paulo voltou melhor para o segundo tempo, com a Ponte Preta se fechando ainda mais e abrindo mão da pressão alta que tanto incomodou o rival na primeira etapa. Ainda assim, o time de Rogério Ceni pouco conseguia incomodar Ygor Vinhas. A melhor chance no primeiro terço da etapa final saiu dos pés de Éder, que arriscou de fora da área e viu a bola passar rente à trave ponte-pretana.



Quando o relógio marcou 15 minutos da segunda etapa, Rogério Ceni decidiu alterar muita coisa. Foram três substituições: Pablo Maia no lugar de Gabriel Neves, Nikão na vaga de Rodrigo Nestor e Calleri no lugar de Rigoni.



As trocas mudaram também o esquema tático do São Paulo. Inicialmente escalado em um 4-3-3, o time tricolor passou a jogar em um 4-2-4, com apenas Pablo Maia e Gabriel Sara no meio. No ataque, Nikão ficava pela direita, com Alisson na esquerda e Éder e Calleri mais à frente. Jogador de maior mobilidade, Éder passou a atuar, muitas vezes, atrás de Calleri, como se fosse um segundo atacante.



As mudanças já haviam melhorado o São Paulo, mas foi uma nova troca que encaixou o time de vez. Igor Gomes entrou no lugar de Alisson, o que permitiu que Gabriel Sara passasse a jogar aberto pela esquerda.

Com liberdade, o jovem meia dava opções ao São Paulo pela esquerda e incomodava a defesa ponte-pretana. E foi assim que o gol de empate veio. Aos 41 minutos, Marquinhos, que entrara pouco tempo antes, cruzou na medida para Sara cabecear. Ygor Vinhas se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol.



O resultado parecia definido nos acréscimos. Mas aí veio um vacilo incrível da defesa da Ponte Preta. Depois de um chutão de Jandrei, Moisés Ribeiro tentou tocar dentro da área ponte-pretana e Calleri apareceu para chutar para o gol de Ygor Vinhas, garantindo a vitória para o São Paulo.





FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1X2 SÃO PAULO

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 13 de fevereiro de 2022, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Jean Carlos (PON); Diego Costa (SAO)

Gols: Lucca, da Ponte Preta, aos 26 minutos do primeiro tempo, Gabriel Sara, do São Paulo, aos 41 minutos do segundo tempo, e Calleri, do São Paulo, do 48 minutos do segundo tempo.





PONTE PRETA

Ygor; Thiago Lopes, Fabrício e Léo Santos (Fábio Sanches); Kevin, Léo Naldi, Wesley (Moisés Ribeiro), Fessin (Marcos Júnior) e Jean Carlos; Lucca e Pedro Júnior (Ribamar). Técnico: Gilson Kleina.

SÃO PAULO



Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor (Nikão), Gabriel Sara; Alisson (Igor Gomes), Rigoni (Calleri) e Eder (Marquinhos). Técnico: Rogério Ceni.