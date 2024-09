São Paulo vivencia quatro problemas antes de decisão contra o Botafogo

A derrota dentro do MorumBis para o Inter evidenciou quatro problemas no São Paulo dias antes de o Tricolor fazer, dentro de sua casa, o "jogo do ano" contra o Botafogo pela volta das quartas de final da Libertadores. Paulistas e cariocas empataram na ida por 0 a 0.



OS QUATRO ALERTAS

Dificuldade contra times rápidos. O elenco de Luis Zubeldía tomou dois gols em transições em velocidade do adversário: após erro de passe de Ferraresi (no gol de Thiago Maia) e em contra-ataque iniciado com desarme sobre Lucas (no gol de Alan Patrick). O próprio técnico alertou sobre uma possível "repetição" diante do Botafogo devido à rapidez do adversário.



Sobre as transições de um time rápido como o do Inter, se concedermos perdas nestas situações, pode nos complicar. É claro que contra uma equipe parecida, como a do Botafogo -que coloca pressão-, pode sair gol. Sabemos bem que esta situação pode voltar a se apresentar pela característica dos jogadores, então é preciso estar muito atento Zubeldía, após o 3 a 1 do Inter sobre o time tricolor paulista.

Decepção com reservas. Mesmo atuando com um time predominantemente alternativo, o São Paulo produziu suas jogadas de perigo com atletas habitualmente titulares: Lucas deu assistência para o gol de Luciano, e Bobadilla acertou a trave de Rochet. Por outro lado, nomes como Igor Vinícius, Ferraresi, Michel Araújo e Marcos Antônio sofreram diante das investidas do Inter.



Ataque ineficiente. O Tricolor marcou apenas duas vezes nas últimas cinco partidas. A situação fica ainda mais preocupante para o confronto da Libertadores porque o Botafogo, neste mesmo recorte, foi vazado apenas em uma oportunidade -contra o Corinthians, em pênalti convertido por Garro.

Jejum de Calleri. O atacante entrou na parte final do duelo contra o Inter, não conseguiu mudar o panorama e, além de tomar cartão amarelo, completou seis jogos sem balançar as redes. A seca é a maior de Calleri na temporada: ele marcou pela última vez contra o Nacional (URU), há um mês, quando acabou também com uma assistência.



DIA D

O São Paulo decide sua vida na Libertadores nesta quarta-feira (25). O time paulista segurou o 0 a 0 no Nilton Santos e aposta na força do MorumBis para selar a classificação.



O Tricolor despacha o Botafogo em caso de qualquer vitória. Se houver empate, a decisão fica para os pênaltis - os cariocas passam com um resultado positivo.



Sabemos o que representa a Libertadores. Todos: jogadores, estafe, dirigentes, torcedores e eu. Até o momento, o time vem competindo bem. É um grande desafio seguir avançando; Temos desejo, sonho e fé que podemos chegar o mais alto possível. É um mata-mata de 180 minutos e faltam 90. Sabemos que somos muito fortes aqui. A energia nesta semana estará na Libertadores Zubeldía