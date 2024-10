Seleção brasileira enfrentará o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador

A seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai, no dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.



A CBF anunciou nesta sexta-feira (4) a escolha pela Fonte Nova para o duelo com o Uruguai pelas Eliminatórias. O Brasil não atua em Salvador há cinco anos.

A confederação terá 20 dias de antecedência para preparar o estádio. A última vez do Brasil na Fonte Nova foi na Copa América de 2019, no empate em 0 a 0 com a Venezuela.



"A CBF agradece o apoio do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga, do gerente de operações do estádio, Antônio Botelho, e do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima. Salvador cumpre todas as exigências feitas pela CBF para a realização da partida, como centros de treinamentos de alto padrão, rede hoteleira e uma das maiores malhas aéreas para atender torcedores e delegações", escreveu a CBF em nota.