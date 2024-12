Seleção brasileira feminina termina o ano em 7º no ranking da Fifa

A seleção feminina do Brasil encerrou o ano na 7º colocação no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), subindo uma posição em relação ao levantamento anterior, de agosto.



A equipe havia encerrado o ano passado na 11ª colocação, a pior desde o início da série histórica, em 2003. A melhor colocação do Brasil no ranking da Fifa foi a 2ª, alcançada em 2009.

O principal resultado do time comandado por Arthur Elias na temporada foi a conquista da medalha de prata nos Jogos de Paris, perdendo a final para os Estados Unidos. A equipe também ficou com o vice na Copa Ouro, novamente com uma derrota na decisão para o time norte-americano.



Ao todo, foram 20 partidas da seleção feminina em 2024, com 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.



A equipe dos Estados Unidos encerrou o ano no topo do ranking, seguida pela Espanha –campeã da Copa do Mundo feminina, em 2023– e pela Alemanha.