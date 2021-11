Seleção faz último treino e define Marquinhos como capitão na Argentina

O zagueiro Marquinhos será capitão da seleção brasileira pela quinta vez na carreira nesta terça-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no clássico contra a Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Ele ocupará a função no lugar de Thiago Silva, que foi sacado do time titular para a entrada de Éder Militão.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

O último treino antes da partida aconteceu na manhã desta segunda (15), na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo, e apenas o aquecimento dos jogadores foi transmitido pela CBF TV. Tite decidiu não exibir o trabalho tático com os titulares e, assim, manteve a escalação em segredo.



Uma das poucas testemunhas do treinamento foi o ex-goleiro Marcos, campeão mundial em 2002 e ídolo do Palmeiras. Ele foi convidado pela comissão técnica para assistir às atividades junto com seu filho.



O Brasil não tem um capitão fixo sob o comando de Tite, mas Thiago Silva teve essa responsabilidade em sete das 15 partidas disputadas neste ano. Com dez no total, ele só está um jogo atrás de Daniel Alves como o recordista em braçadeiras nos 41 desafios do ciclo de preparação para o Mundial de 2022. Além da dupla de veteranos e de Marquinhos, Neymar e Casemiro também aparecem na lista de capitães.

Continua depois da publicidade



Dos cinco, Daniel Alves não está convocado, Casemiro cumpre suspensão e Thiago Silva começa na reserva.



Marquinhos tem sido liderança de vestiário há um bom tempo, mas foi capitão pela primeira vez num jogo contra o Paraguai pela sexta rodada das Eliminatórias, em junho deste ano. Depois ele teve essa função em dois jogos da primeira fase da Copa América e mais um desafio das Eliminatórias, empate em 0 a 0 com a Colômbia fora de casa. O jogo na Argentina é sua quinta vez na função.