Seleção Feminina do Brasil convoca atletas para Copa América na Colômbia

A técnica Pia Sundhage anunciou, nesta segunda-feira (6), as 24 atletas convocadas para representar a Seleção Feminina na Copa América Feminina Colômbia 2022. Maior campeã da competição, a equipe brasileira irá em busca do oitavo título sul-americano. O torneio acontecerá entre os dias 8 a 30 de julho nas cidades de Armenia, Cali e Bucaramanga, na Colômbia.

As atletas convocadas também defenderão a Seleção Feminina nos amistosos da Data FIFA de junho, diante da Dinamarca e Suécia, entre os dias 20 a 29. O Brasil enfrentará a seleção dinamarquesa no dia 24 de junho, às 14h (Horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca. No dia 28, a Canarinho encara as suecas, às 13h30 (Horário de Brasília), na Friends Arena, em Estocolmo, Suécia.



Entre as convocadas, a meia Duda é a novidade na lista de Pia Sundhage. A atleta do Internacional foi convocada pela primeira vez para a equipe principal em setembro de 2020, quando participou de um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Agora, a jogadora recebe a oportunidade para representar a Canarinho na disputa dos jogos internacionais contra Dinamarca e Suécia.





A lista também guarda estreias na Copa América Feminina. Das 24 convocadas, apenas seis disputaram a competição continental: as goleiras Letícia Izidoro e Luciana, as defensoras Rafaelle e Tamires, e as atacantes Debinha e Bia Zaneratto.



A Copa América dará três vagas diretas para a Copa do Mundo FIFA da Nova Zelândia e da Austrália 2023. A equipe campeã continental também garante automaticamente classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Seleção Feminina está no Grupo B, ao lado de Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina. A estreia será no dia 9 de julho diante das argentinas, no Estádio Centenário, em Armenia (COL).