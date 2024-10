Seleção se liberta de lado esquerdo sem Vini Jr e cria vitória pela direita

Há 125 dias, Yan Couto invadia a área do México no Kyle Field, em College Station (EUA), costurava a marcação e servia linda bola para Gabriel Martinelli marcar. De lá pra cá, a bola foi várias vezes para o setor direito do ataque da seleção, mas nunca mais a jogada terminou em gol. Até a última quinta-feira (10), na vitória por 2 a 1 sobre o Chile.







Em Santiago (Chile), os dois gols do time de Dorival Jr. saíram pelo lado direito: Savinho cruzou para Igor Jesus no primeiro, enquanto Luiz Henrique passou pela marcação e chutou colocado no segundo. A coincidência? Em ambas as oportunidades, Vini Jr. não estava em campo.





Quando o camisa 7 atua, a seleção concentra a maior parte de suas ações ofensivas no lado esquerdo para envolver o astro. Na própria partida contra o México, o jogador do Real Madrid entrou na segunda etapa e criou, pelo lado esquerdo, o gol de Endrick, que garantiu a vitória naquela noite.





No mesmo jogo, Andreas Pereira tinha aberto o placar mais cedo. Ainda sem Vini Jr., coube a Savinho, pela direita, fazer a jogada para o gol do meia do Fulham (ING). Somente uma vez o Brasil marcou em jogada pela direita com Vini em campo na 'Era Dorival Jr': foi contra a Inglaterra, no primeiro jogo, quando Andreas lançou da direita para ultrapassagem de Vini Jr. pelo centro; a bola acabaria encontrando Endrick e, depois, a rede.





Depois do duelo contra os mexicanos, o Brasil marcou sete gols em sete jogos antes do jogo contra o Chile, todos com Vini em campo. Desses, quatro foram pelo lado esquerdo, um pelo centro e dois em bolas paradas.





Relembre os gols marcados pela seleção nos últimos sete jogos antes da vitória sobre o Chile.





Brasil 1 x 1 Estados Unidos: Rodrygo inverte com Vini Jr. e recebe, pela esquerda, para marcar.





Brasil 4 x 1 Paraguai: No primeiro, bonita triangulação que sai com Vini Jr. pela esquerda, passa por Rodrygo e termina com o próprio Vini Jr., já do outro lado do campo, para marcar. No segundo, Vini Jr. finalizou pela esquerda, o goleiro defendeu e a bola sobrou para Savinho tocar para as redes. No terceiro, Vini Jr. e Rodrygo fazem pressão alta pelo lado esquerdo e o camisa 7 aproveita bobeada para tocar para o gol. De pênalti, Paquetá fecha a contagem.





Brasil 1 x 1 Colômbia: Raphinha cobra falta com maestria para marcar.





Brasil 1 x 0 Equador: Rodrygo recebe pelo centro e arrisca chute de fora da área, a bola desvia na marcação, bate na trave e morre no fundo da rede.