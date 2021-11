Seleção treina com Neymar em campo e deve ter trio de titulares de volta

Tite comandou nesta terça-feira (9) o segundo treinamento da seleção brasileira que serve de preparação para o jogo de quinta-feira (11), às 21h30, contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. No CT Joaquim Grava, a transmissão da atividade pela CBF TV sugeriu o que pode ser uma parte do time que deve ser escalado na Neo Química Arena.



Foi possível observar Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá indo ao encontro do treinador depois do aquecimento e antes da fase tática do treino, que não foi exibida - de acordo com protocolos sanitários, jornalistas não tiveram acesso presencial aos trabalhos. Completariam a escalação provavelmente o zagueiro Thiago Silva e três atacantes. Diante do Uruguai, na goleada por 4 a 1 em outubro, o trio foi formado por Raphinha, Neymar e Gabriel Jesus.



As mudanças em relação ao jogo anterior ficariam por conta das voltas dos titulares Danilo e Marquinhos, que tinham sido poupados, nas vagas de Emerson e Lucas Veríssimo, e Casemiro, que foi cortado da última janela de jogos por lesão e ocupará o lugar de Fabinho. A quarta novidade é Alisson, que reveza na posição com Ederson.

Além do aquecimento e deste trabalho tático que não foi transmitido, a comissão técnica da seleção realizou uma atividade técnica em espaço reduzido, mas alguns jogadores não participaram por causa do desgaste da rodada europeia no fim de semana. Os times foram inicialmente formados assim: de um lado, Ederson, Marquinhos, Murilo [zagueiro da base do Corinthians que completou o treino], Gérson, Fred, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus; de outro, Alisson, Casemiro, Renan Lodi, Danilo, Neymar, Philippe Coutinho e Matheus Cunha.



Seis jogadores se apresentaram ao hotel onde a delegação está hospedada na manhã desta terça-feira e agora falta só um chegar: o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal. Convocado de última hora para suprir a ausência do lesionado Lucas Veríssimo, ele tem chegada marcada para 6h de quarta-feira, véspera do jogo contra a Colômbia.



Para completar o treinamento, outro jogador da categoria de base do Corinthians foi convidado pela comissão técnica além de Murilo: Reginaldo, que é lateral-esquerdo.



A seleção treina na Neo Química Arena nesta quarta (10), às 16h, e em seguida se concentra para o jogo de quinta-feira. Ainda há mais uma rodada prevista para a semana que vem, na terça-feira, fora de casa, diante da Argentina.



O Brasil lidera as Eliminatórias com dez vitórias e um empate em 11 jogos e pode se classificar ainda neste período de jogos para o Mundial de 2022.