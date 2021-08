Seleção Brasileira divulga convocados para rodada tripla das Eliminatórias

O técnico Tite revelou os jogadores que estarão no próximo jogo de futebol na rodada tripla das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. O Brasil vai enfrentar Chile, Argentina e Peru, respectivamente, nos dias 2, 5 e 9 de setembro.

O coordenador da seleção principal, Juninho Paulista, destacou que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não vai desconvocar os atletas da liga inglesa. No entanto, há incerteza sobre a participação desses jogadores, como como os atacantes Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison e Raphinha.





A surpresa foi o nome de Hulk estar entre os convocados. Ele não era chamado para a Seleção desde a Copa América Centenário, nos Estados Unidos. O jogador do Atlético-MG tem 48 jogos, 11 gols e cinco assistências pelo Brasil.

Outro nome que está de volta é o zagueiro Miranda, do São Paulo. A última convocação foi na Copa América de 2019. Malcom, do Zenit-RUS, foi convocado pela segunda vez. Nome de peso, Santos, do Athletico, é o goleiro campeão olímpico em Tóquio.

Gerson, do Olympique de Marselha, terá a primeira chance na seleção principal, já que o jogador não foi liberado para Tóquio.





Os estreantes são: o goleiro Everson, do Atlético-MG, os meio-campistas Edenilson, do Internacional, Matheus Nunes, do Sporting-POR e Gerson, do Olympique de Marselha.

