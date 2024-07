Sem técnico e na zona de rebaixamento, Corinthians recebe o Vitória em Itaquera

Sem treinador, vindo de derrota em clássico, penúltimo colocado e com protestos da torcida. Este é o clima que cerca o Corinthians para o jogo desta quinta-feira (4) contra o Vitória, às 20h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.





A demissão de António Oliveira após a derrota para o Palmeiras foi uma forma da diretoria de trazer um novo ânimo ao elenco e acalmar a torcida.

Não adiantou muito. Torcidas organizadas levaram faixas de protesto ao Parque São Jorge e picharam os muros da sede social do clube durante a madrugada de quarta-feira.





A direção alvinegra tenta definir o nome do novo treinador o mais rápido possível e a prioridade continua sendo Fábio Carille, do Santos. Outro nome ventilado no clube é do argentino Rámon Díaz, recentemente demitido do Vasco. No jogo desta quinta, o Timão será comandado por Raphael Laruccia, técnico do sub-20.

O volante Breno Bidon está suspenso e o Corinthians confirmou a contratação por empréstimo do goleiro Hugo Souza, do Flamengo. O jogador já treina no clube, mas aguarda a abertura da janela de transferências para ser inscrito.





O Timão não vence há nove partidas no Brasileiro e a única vitória na competição foi contra o lanterna Fluminense.





