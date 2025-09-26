Londrina EC quer superar frustrações para subir à Série B

O Londrina entra em campo neste domingo (28), às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, em busca da primeira vitória no quadrangular final da Série C. Mesmo após três empates nos três primeiros jogos, o discurso do elenco alviceleste é de confiança e de foco total na recuperação fora de casa. A equipe acredita que o desempenho até aqui já justificaria resultados melhores.





Na estreia, diante do São Bernardo, fora de casa, o Tubarão chegou a abrir 2 a 0, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2. Depois, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), empatou duas vezes seguidas: 0 a 0 com o Floresta, em duelo marcado por grande atuação do goleiro adversário, e 1 a 1 novamente contra o Caxias, em jogo no qual saiu na frente, mas perdeu Maurício expulso logo no início do segundo tempo e sofreu a igualdade.





Para os jogadores, o momento pede concentração e confiança. “Não temos tempo para frustrações ou para remoer se a bola bateu na trave ou se alguém salvou em cima da linha. Precisamos focar no que podemos controlar e tirar o lado positivo de cada partida. É preciso minimizar erros, buscar os melhores pontos e mentalizar o que deu certo”, avaliou Lucas Marques, um dos líderes do grupo.

O volante destacou ainda a evolução coletiva do time: “O que nos tranquiliza são as nossas apresentações. É claro que queremos vencer, mas precisamos tirar pontos positivos e aprender com os negativos. Hoje, há mais pontos positivos do que negativos. No nosso modo de ver, estamos mais perto da vitória. Serão três jogos que vamos encarar como guerras”.





A expectativa do Londrina é de um confronto mais aberto no Centenário. A leitura do grupo é de que o Caxias, pressionado por jogar em casa e pela cobrança da torcida, deverá propor mais o jogo. Para o LEC, isso pode significar espaço para explorar seus pontos fortes. “Pegamos dois confrontos em casa em que os adversários vieram para empatar e se fecharam, o que também cria dificuldade. Lá, eles terão que propor o jogo, é um time que gosta de jogar assim. Acredito que será um jogo mais aberto, e nós também gostamos de jogar. Será uma partida de inteligência”, projetou um dos meio-campistas titulares.

A questão psicológica também é trabalhada pelo elenco. “Fora de casa, é preciso dobrar a atenção. O jogo contra o Caxias vai gerar pressão neles. Sabemos que a competição é assim. Se empataram aqui e comemoraram, como vai ser se empatarem em casa? A competição é uma roda gigante. Psicologicamente, precisamos estar fortes para tomarmos as melhores decisões”, completou o jogador.





Com três empates em três rodadas, o Londrina lidera o grupo B pelo número de gols: marcou três, contra dois do São Bernardo, um do Caxias e nenhum do Floresta. Todos os times somam três pontos. A outra partida da chave será também no mesmo domingo, mas às 16h30, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, onde o Bernô recebe o Floresta.

