Show de Shakira castiga gramado, e São Paulo corre por jogo do Paulista

O gramado do estádio do São Paulo ficou bastante castigado após o show único realizado por Shakira no último dia (13). Embora a maior parte da estrutura para a apresentação tenha ficado em uma área atrás de um dos gols, o desgaste dentro das quatro linhas foi maior do que o previsto.





Uma imagem divulgada nesta terça-feira (18) pelo jornalista Eder Traskini, do portal UOL, indica que uma parte da grama ficou queimada.





O espaço foi coberto com proteções para poupar o campo de ser pisoteado. Em geral, o gramado costuma suportar bem quando se trata de uma única apresentação.





Apesar disso, devido ao tempo coberto pelas placas, sem receber sol e sem conseguir respirar, a grama acabou morrendo.





Procurado pela reportagem, a assessoria de imprensa do São Paulo informou que o campo terá condição de receber o duelo desta quarta-feira (19), contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, e acrescentou que após a partida será feita a troca total do gramado.





Por causa do show de Shakira, a equipe tricolor mandou duas partidas longe da capital paulista, no Mané Garrincha, em Brasília.





A necessidade de reparos de emergência no campo do São Paulo ocorre em meio à discussão sobre o uso de grama sintética no Brasil, motivada por um manifesto divulgado por jogadores nesta terça.





Atletas como Neymar, Gabigol, Philippe Coutinho e Thiago Silva, com passagens por clubes da Europa e pela seleção brasileira, reclamaram dos campos artificiais.





"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos", dizem eles, em texto intitulado "Futebol é natural, não sintético!". "Objetivamente, com o tamanho e a representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção."