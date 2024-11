Sorteio define grupos do Campeonato Paulista de 2025

A FPF (Federação Paulista de Futebol) realizou nesta terça-feira (12), no estádio do Pacaembu, o que chama de "reunião do conselho técnico" do Campeonato Paulista, com os dirigentes dos 16 clubes, que aprovaram os detalhes da edição 2025 da competição. Em seguida, foram sorteados os grupos.





O torneio terá início em 15 de janeiro, uma quarta-feira, e será encerrado em 26 de março, outra quarta. A decisão, portanto, será realizada em um momento anterior no ano em relação àquele em que normalmente ocorre. Foi uma adequação ao calendário divulgado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), já que o Campeonato Brasileiro começará já no dia 29 de março.





As equipes foram divididas em quatro chaves, em regulamento semelhante ao que vem sendo adotado nos últimos anos. Os times enfrentam apenas adversários dos outros grupos, e os dois primeiros colocados de cada um avançam para as quartas de final, realizadas em disputas de jogo único, assim como as semifinais. A decisão tem duas partidas.





Atual tricampeão, o Palmeiras encabeça o Grupo D, que tem também Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. O clube alviverde tenta se tornar o primeiro a conquistar o Campeonato Paulista em mais de cem anos. O último a obter o feito, ainda na era do amadorismo, foi o Paulistano, vencedor em 1916, 1917, 1918 e 1919.





A expectativa da FPF é que a competição em 2025 tenha até sete equipes da primeira divisão nacional. Estão garantidos na Série A do Brasileiro do próximo ano o Palmeiras, o São Paulo e o Santos. Corinthians e Bragantino ainda lutam pela manutenção na elite. Mirassol e Novorizontino estão perto de assegurar o acesso.





CONFIRA AS CHAVES DO CAMPEONATO PAULISTA





Grupo A





Corinthians

Inter de Limeira

Mirassol

Botafogo





Grupo B





Santos

Bragantino

Portuguesa

Guarani





Grupo C





São Paulo

Novorizontino

Água Santa

Noroeste





Grupo D





Palmeiras

Ponte Preta

São Bernardo

Velo Clube





