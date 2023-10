Técnico do Santos 'isola' CT e blinda elenco para clássico contra Palmeiras

O técnico Marcelo Fernandes 'isolou' o CT Rei Pelé nesta semana e não abriu atividade para a imprensa. A intenção foi blindar o elenco para o clássico contra o Palmeiras, no domingo (8), às 16h, na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.







Ao ser efetivado, Marcelo priorizou manter a atmosfera pós-goleada por 4 a 1 sobre o Vasco e blindou os jogadores de distrações. Mesmo em uma semana livre, a imprensa não foi permitida nos treinos no CT Rei Pelé.





Marcelo quer ter controle sobre o clima e, apesar de ter boa relação com os jornalistas, entende que é importante a privacidade para colocar suas ideias em prática.

A intenção foi evitar que os jogadores se sintam acanhados ou expostos diante de alguns erros durante a atividade, além de terem a liberdade para 'zoeiras' no dia a dia.





Segundo apurou o UOL, o clima no CT nunca esteve tão leve e descontraído. As duas vitórias consecutivas sobre o Bahia e Vasco deram nova vida aos jogadores. Os ídolos Renato e Elano, por exemplo, estiveram no treino de ontem para agregar experiências.

Marcelo Fernandes foi 'adotado' pelo elenco, que segue fielmente as exigências do treinador da 'casa'. Além de ter conseguido dar novo ânimo aos jogadores, o comandante consegue mantê-los na linha por sua intimidade com a maioria e pelo tempo de casa.





Para o clássico, o técnico não terá Alex (lesão), Dodô (suspensão), Lucas Lima (expulsão), Fernández (expulsão), e Soteldo (suspensão) à disposição. Messias, Nonato e Morelos são prováveis substitutos.

Um provável Santos para o clássico é: João Paulo; Joaquim, Messias, João Basso; Lucas Braga, Tomas Rincón, Jean Lucas, Nonato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo.