Técnico do Sporting ameaça se demitir caso CR7 seja contratado, diz site

As chances de Cristiano Ronaldo deixar o Manchester United ainda nesta janela de transferência continuam a diminuir. Isso porque o treinador de seu clube de infância Sporting Lisboa deu um ultimato à diretoria, afirmando que deixaria o cargo caso o astro fosse contratado pela equipe, informou neste domingo (28), o jornal inglês Sunday Times.



De acordo com o periódico, o técnico Ruben Amorim, informou ao alto escalão do clube que consideraria se demitir caso ao menos houvesse uma confirmação mínima de tentativa de contrato com Ronaldo. O motivo para a atitude do treinador, no entanto, não foi revelado.

