Técnico Edson Vieira ganha chance para reerguer o Londrina EC

O Londrina aposta em uma receita caseira para reagir na Série B. Após confirmar a demissão do técnico Alexandre Gallo ontem, o clube efetivou Edson Vieira como treinador interino. O até então técnico do time sub-20 já assumiu o comando da equipe e vai dirigir o Tubarão no confronto com a Ponte Preta, domingo (14), no estádio do Café.





Ao mesmo tempo em que sonda nomes de técnicos no mercado, o LEC vai acompanhar a rotina diária de Vieira e o desempenho da equipe na próxima partida. Se os resultados ajudarem, o próprio clube não descarta a continuidade do interino no cargo.

Publicidade

Publicidade





"Quando conversei hoje (ontem) com o Edson Vieira falei para ele não encarar como um trabalho interino porque o treinador interino já vem com um certo desânimo. Disse a ele para pensar que ele é o treinador do Londrina hoje e terá esta oportunidade e um período para trabalhar. E o que mantém qualquer treinador no cargo são os resultados", afirmou o novo diretor de futebol do LEC, Claudio Canuto, em entrevista a rádio Paiquerê 91,7.





Revelado como jogador pelo Londrina, Edson Vieira voltou ao clube em março, inicialmente para substituir Edinho, demitido durante o Paranaense. No entanto, o gestor Sérgio Malucelli decidiu contratar Omar Feitosa e Vieira acabou virando auxiliar. Após a demissão de Feitosa, dirigiu o time na última partida do Estadual, contra o Athletico.

Publicidade





Com a chegada de Alexandre Gallo, Edson Vieira ficou sem espaço na comissão técnica e se tornou um observador técnico do clube. Recentemente havia assumido o time sub-20. "Ele pode muito bem fazer um grande trabalho. Conhece o clube, a cidade, o elenco e tem experiência em competições importantes", frisou Canuto.





Edson Vieira terá quatro dias de trabalho até o jogo contra a Ponte Preta. O Londrina busca reação na Série B e não vence há quatro partidas. Ocupa o 17º lugar, com quatro pontos. A Macaca está em 13º, com cinco.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.