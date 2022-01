Técnico Eutrópio aposta na base de 2021 para escalar o Londrina EC

O Londrina reformulou o seu elenco para esta temporada e trouxe nove reforços, além de ter liberado diversos atletas ao fim de 2021. Apesar das peças novas, o técnico Vinícius Eutrópio deve apostar na base do ano passado para o início do Paranaense. O Tubarão estreia domingo (23) contra o Maringá, às 16h, no estádio do Café.

Baseado nos treinamentos comandados pelo treinador, somente dois reforços devem ser titulares na abertura do Estadual. O goleiro Matheus Nogueira e o lateral Rafael França. São justamente as duas posições em que o LEC não manteve nenhum remanescente de 2021. No gol, Nogueira está ganhando a concorrência com Matheus Albino, que voltou ao clube. Já Rafael França é a única opção para a lateral direita.



No sábado (15), Eutrópio comandou um treino contra o time sub-20, que estava na Copa São Paulo, e escalou a equipe titular com Matheus Nogueira; Rafael França, Augusto, Saimon e Felipe Vieira; João Paulo, Johnny Lucas e Mossoró; Marcelinho, Salatiel e Caprini.





Apesar dos novos contratados ainda não serem protagonistas na equipe de Vinícius Eutrópio, o treinador elogiou os reforços trazidos para a temporada. "Foram contratações bem feitas, dentro do perfil que o clube e eu queríamos. Ainda é muito cedo para falarmos, fomos prejudicados em razão do curto período de treinos, não houve amistosos, mas o que posso dizer é que ao longo do ano todos serão utilizados e muito importantes", frisou o treinador.





