Técnico Fernandes cobra melhora do LEC contra o Botafogo

O intervalo de dez dias de preparação para o jogo contra o Botafogo tem sido um período longo em comparação com a de outros jogos do Londrina. O técnico Márcio Fernandes deu um descanso de dois dias ao elenco, mas ressaltou que foi um período de treinamentos intensos, procurando melhorar alguns setores que não foram bem na partida contra o Coritiba e outros que a equipe normalmente precisa aperfeiçoar.

Depois de fazer um discurso bastante crítico em relação à defesa na entrevista pós-jogo contra o Coritiba, Fernandes mudou um pouco o tom de questionamento exclusivo sobre o setor. “Esse jogo passado nós tivemos até um aproveitamento bom na parte ofensiva, mas voltamos a errar na parte defensiva, mas não existe você separar uma parte da outra. É um contexto de complemento. A primeira marcação começa ali no ataque, depois vem o meio e aí vai terminar na defesa. Se todos fizerem as suas partes no ataque e no meio, não vai arrebentar lá atrás. A gente procurou acertar essas coisas durante a semana”, ressaltou.



