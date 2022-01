Thiago Silva lembra derrota para o Corinthians e quer Chelsea forte no Mundial de Clubes

O zagueiro Thiago Silva ignorou o pedido de folga do técnico Thomas Tuchel e previu um Chelsea "forte" na disputa do Mundial de Clubes. Em entrevista à ESPN, o jogador se comprometeu a motivar os companheiros de time a buscar o título em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Thiago citou a derrota na final contra o Corinthians, em 2012, e espera que dessa vez o clube inglês "possa ter sucesso" na competição. Segundo o zagueiro, o Chelsea tem "grandes ambições" na temporada.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"A gente tem grandes ambições. A gente pensa em ganhar sempre. Não adianta vir com papinho que a gente vai jogar para perder. Ninguém joga para perder. Nem no par ou ímpar a gente gosta de perder, imagine se tratando de um Mundial de Clubes", falou o zagueiro convocado por Tite para a próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.





"É claro que se tratando de Brasil e Europa, eles dão muito mais valor lá. Mas eu sou brasileiro, então, vou motivar muito os meus jogadores para esse confronto. Pode ter certeza que o Chelsea virá forte, preparado, e espero que a gente possa ter sucesso, tanto que no último Mundial eles não tiveram contra o Corinthians. Que agora seja diferente", completou.





Atual detentor do título da Liga dos Campeões, o Chelsea estreia no Mundial de Clubes já nas semifinais, contra Al-Hilal da Arábia Saudita, ou Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, ou AS Pirae, do Tahiti.

Continua depois da publicidade

Caso chegue à final, o time inglês pode enfrentar o Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores. O Alviverde também começa a trajetória nas semis e terá pela frente Al Ahly, do Egito, ou Monterrey, do México.