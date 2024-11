Times começam a preparação para o Paranaense 2025

A pouco mais de dois meses do início oficial da próxima temporada, alguns clubes do futebol paranaense já iniciaram a preparação para 2025. O Cianorte foi o único que já voltou aos treinos e o Londrina tem previsão de retomar as atividades até o fim de novembro.





O Campeonato Paranaense, primeira competição do ano que vem, vai começar no dia 15 de janeiro e terá a participação de 12 equipes: Londrina, Athletico, Coritiba, Operário, Maringá, Cianorte, FC Cascavel, Azuriz, Andraus, São Joseense, Paraná Clube e Rio Branco.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Cianorte foi o primeiro clube a voltar a se reapresentar e treina desde o dia 15 de outubro. O Leão do Vale, que se tornou SAF em 2024 - vendeu 70% das ações do clube para investidores coreanos -, será comandado no Estadual pelo técnico Jerson Testoni. O clube vai jogar a Série D também em 2025.





Quem também terá técnico novo no ano que vem é o FC Cascavel, que anunciou Silvinho Canuto, ex-LEC, para dirigir a equipe. A volta aos treinos da equipe do Oeste está prevista para o dia 18 de novembro.

Publicidade





Semifinalista da Série D e vice-campeão paranaense, o Maringá retorna aos trabalhos no dia 25 de novembro. Novo integrante da Série C do Brasileiro em 2025, o time da Cidade Canção manteve o técnico Jorge Castilho, o mais longevo treinador do futebol paranaense, e espera repetir os bons resultados deste ano.





O Londrina não oficializou a data da reapresentação, mas a tendência é que os jogadores iniciem a preparação na última semana de novembro. Com contrato renovado, o técnico Claudinei Oliveira já trabalha com a direção de futebol para montar o elenco. O Tubarão tem como principal meta no Paranaense uma vaga para a Copa do Brasil em 2026, já que ficou de fora da competição em 2024 e também não vai jogar no ano que vem.





Londrina, Maringá, Cianorte e Cascavel vão disputar o Torneio Paraná de Verão, preparatório para o Estadual. Serão quatro jogos amistosos para cada equipe a partir do dia 15 de dezembro até a semana que antecede o início do Paranaense.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.