Tite convoca seleção brasileira de futebol para as Eliminatórias

Com apenas um jogador que atua no Brasil, o goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, Tite convocou nesta sexta-feira (29) a seleção para os próximos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

No próximo dia 11 de novembro, a equipe receberá a Colômbia na Neo Química Arena, em São Paulo. Quatro dias depois visitará a Argentina, em San Juan.

A seleção brasileira poderá garantir a classificação para o Mundial no Qatar, em 2022, já no próximo jogo. Para isso, terá de vencer a Colômbia e esperar que o Uruguai não derrote a Argentina, em Montevidéu.





O time vai iniciar a próxima rodada na liderança das Eliminatórias, com 31 pontos. São seis de vantagem para a Argentina, segunda colocada. Ambos têm uma partida a menos (11), em relação às demais, por causa do confronto interrompido em 5 de setembro.

Agentes da Anvisa entraram no campo da Neo Química Arena porque quatro atletas argentinos não haviam cumprido a quarentena obrigatória ao entrarem no país.





O Brasil tem 15 pontos de vantagem sobre a Colômbia, atual quarta colocada. Classificam-se para o Qatar os quatro primeiros. O quinto vai disputar uma repescagem contra adversário ainda a ser definido, provavelmente da Ásia ou Oceania.





Por causa da qualificação bem encaminhada, clubes do país pediram à CBF que jogadores de suas equipes não fossem chamados. Os dois jogos das Eliminatórias acontecerão entre as rodadas 31, 32 e 33 do Campeonato Brasileiro.





Veja a lista de convocados:





GOLEIROS





Alisson (LIverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Gabriel Chapecó (Grêmio)





LATERAIS





Danilo (Juventus-ITA)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)

Emerson (Tottenham-ING)





ZAGUEIROS





Thiago Silva (PSG-FRA)

Marquinhos (PSG-FRA)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Lucas Veríssimo (Benfica–POR)





MEIO-CAMPO





Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Lucas Paquetá (Lyon-FRA)

Gerson (Olympique de Marselha-FRA)

Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)





ATACANTES





Raphinha (Leeds United-ING)

Antony (Ajax-HOL)

Roberto Firmino (Liverpool)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Neymar (PSG-FRA)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)