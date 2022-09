Tite inclui Pedro em última convocação da seleção antes da lista final da Copa

O técnico Tite anunciou, na manhã de sexta-feira (9), os convocados para integrar a seleção brasileira nos amistosos contra Gana e Tunísia, nos próximos dias 23 e 27, na França. Está na lista, a última chamada antes da definição da relação final dos que vão à Copa do Mundo, o nome do centroavante Pedro.







O jogador de 25 anos vive fase excepcional no Flamengo -na última quarta (8), tornou-se o maior artilheiro do clube em uma edição da Copa Libertadores, com 12 gols, deixando para trás Zico (1981) e Gabigol (2021). O treinador da equipe nacional vinha lhe fazendo elogios e indicando a possibilidade de levá-lo, algo que se concretizou agora.



De acordo com Tite, Pedro tem "uma característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas", aqueles mais retrancados, comumente encontrados pela formação pentacampeã. Com sua evolução recente e o aumento no número de atletas de cada equipe no Mundial -de 23 para 26-, passou a ter chances bem reais de ir ao Qatar.

Quem também viu crescer a sua possibilidade foi o lateral esquerdo Alex Telles, 29, do Sevilla. Ele não tem mais a concorrência de Guilherme Arana, 25, do Atlético Mineiro, que sofreu uma lesão grave no joelho e terá de passar por cirurgia. A outra vaga da posição, problemas físicos futuros à parte, quase certamente será de Alex Sandro, 31, da Juventus, novamente presente na lista.



A convocação divulgada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, apresentou ainda dicas sobre o último posto de lateral direito e o último de zagueiro. Para a lateral direita, foi chamado apenas o titular Danilo, 31, da Juventus. Na defesa, apareceram como novidades Bremer, 25, da Juventus, e Ibañez, 23, da Roma.

"Uma observação: vocês repararam que só foi chamado um lateral direito, mas temos dois zagueiros que atuaram recentemente por ali: Ibañez e Militão", afirmou Tite, em breve interrupção enquanto divulgava os nomes.

Os duelos com Gana, em Le Havre, e Tunísia, em Paris, serão os testes derradeiros antes do fechamento da relação do Mundial. Tite precisa enviar até 21 de outubro um rol com 55 jogadores, o que não será um problema. Os 26 nomes devem ser entregues até 14 de novembro, mas a delegação já estará reunida nessa data, e o chamado será anunciado antes -ainda não há uma programação.

A Copa do Mundo será realizada entre 20 de novembro e 18 de dezembro, concentrada na cidade de Doha e em seus arredores. O Brasil fará a sua estreia em 24 de novembro, contra a Sérvia. Quatro dias depois, medirá forças com a Suíça. Sua participação no Grupo G será fechada em embate com Camarões, em 2 de dezembro.