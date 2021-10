Tite indica Guilherme Arana titular da seleção contra Venezuela

Tite comandou o primeiro treino da seleção brasileira com o grupo praticamente completo antes do jogo contra a Venezuela. A atividade desta terça (5), em Bogotá, na Colômbia, indicou que Guilherme Arana começará jogando na lateral esquerda. Se isso se confirmar na escalação de quinta-feira (7), o jogador do Atlético-MG terá a primeira oportunidade na seleção principal - ele foi campeão olímpico em Tóquio.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

A presença de Arana entre os titulares pôde ser notada na reta final da transmissão do treino pela CBF TV, quando Tite colocou os reservas em um lado do campo: e lá estava Alex Sandro. Ontem, o lateral da Juventus citou que a concorrência na seleção estava forte.



"Não só na lateral esquerda, mas em todas as posições, é sempre bem difícil, mas também bem saudável a disputa por posições na seleção brasileira. Temos ótimos jogadores, podemos citar de quatro a cinco nomes em cada posição. Me sinto bem, os outros laterais estão muito bem em seus clubes e, quando vêm para a Seleção, demonstram seus valores. A disputa entre nós é sadia, procuramos sempre demonstrar o nosso melhor", disse Alex Sandro.

Continua depois da publicidade



Pelo desenho no treino posicional de Tite, foi possível verificar também que Fabinho desponta como substituto de Casemiro. Um dos capitães da seleção, o jogador do Real Madrid não apareceu na Colômbia ainda porque teve um "problema pessoal", segundo a assessoria da seleção. De acordo com o GE, o volante teve uma inflamação no dente.



Como Neymar está suspenso para o jogo diante dos venezuelanos, a formação ofensiva do Brasil terá também Paquetá, Éverton Ribeiro, Gabriel Jesus e Gabigol.



Na zaga, Marquinhos e Thiago Silva, por ora, formam a dupla, apesar das boas atuações de Militão na rodada passada das Eliminatórias.



A seleção ainda fará mais um treino na Colômbia antes de viajar para a Venezuela, onde joga na quinta-feira (7). Depois, o Brasil volta para solo colombiano, pois enfrentará a seleção da casa, domingo (10). A data Fifa termina em Manaus, contra o Uruguai, dia 14.