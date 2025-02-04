Titulares dão liga, e Palmeiras tem 5 motivos para sorrir antes de clássico

O Palmeiras teve atuação convincente contra o Guarani, quando Abel mandou a campo um time com as melhores opções disponíveis, e chegará ao clássico contra o Corinthians, na quinta-feira (6), com alguns motivos para sorrir.

O Palmeiras teve atuação convincente contra o Guarani, quando Abel mandou a campo um time com as melhores opções disponíveis, e chegará ao clássico contra o Corinthians, na quinta-feira (6), com alguns motivos para sorrir.

Cinco motivos





O primeiro deles é Estêvão. O atacante teve boas atuações nos jogos em que esteve em campo, mas não vinha sendo o mesmo protagonista da reta final de 2024. Após o empate com o Bragantino, Abel deu um "puxão de orelha" que parece ter resolvido -a joia foi mais objetiva e marcou dois gols contra o Guarani.





Raphael Veiga voltou a aparecer. Com menos minutos em campo no revezamento de Abel, o meio-campista foi um dos protagonistas na goleada sobre o Guarani, com três assistências. O bom desempenho também veio no primeiro jogo junto dos principais companheiros.





Maurício vive grande fase. O meia-atacante vem sendo o principal jogador do Palmeiras neste começo de 2025. São três gols e uma assistência para o jogador que terminou 2024 alternando entre reserva e titular, mas que agora parece ter se firmado em uma das vagas, seja no meio ou no ataque.





Piquerez cada vez melhor. O lateral-esquerdo se recuperou de uma lesão no joelho e tem ganhado minutos nos dois últimos jogos, ambos saindo do banco. O uruguaio deu uma assistência contra o Guarani e deve retomar o espaço no time titular em breve.





Palmeiras tem mais tempo para treinar. O elenco terá, ao todo, três treinos para o clássico contra o Corinthians. O rival, por sua vez, terá apenas duas atividades para o confronto já que entrou em campo na última segunda-feira (3).



