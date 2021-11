Torcedor pode votar em Neymar, Debinha, Hulk e Dani Alves como Melhores do Mundo de 2021; veja lista

Pela primeira vez em 14 anos de história, o prêmio GOAL50 será definido pelos votos dos torcedores ao redor do mundo nesta edição 2021, na qual serão listados os melhores jogadores e jogadoras do mundo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Até então, a lista do GOAL50 era elaborada pelas centenas de jornalistas das 37 edições locais da Goal, que já foram responsáveis por eleger vencedores como Robert Lewandowski, Virgil van Dijk, Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Wesley Sneijder.

Continua depois da publicidade





Para este ano, os milhões de fãs espalhados pelo mundo têm a chance de dar sua voz e criar a primeira lista do GOAL50 feita por torcedores através de um aplicativo personalizado, montado especialmente para a ocasião.





As equipes da Goal elaboraram duas listas de 50 jogadores e jogadoras, baseadas em seu desempenho ao longo de 2021.

Continua depois da publicidade





Agora, está nas mãos da torcida escolher os melhores do ano. Os leitores poderão dar seus votos entre 2 e 16 de novembro no site da Goal ou nos apps da Goal.





O sistema de votação do GOAL50 irá mostrar dois jogadores lado a lado e pedirá para que o usuário escolha qual deles foi melhor em 2021. Em seguida, serão mostrados novos ‘duelos’, escolhidos aleatoriamente, para que os votos sejam dados.





Todos os votos serão levados em conta na criação do ranking final do GOAL50, onde será revelada a opinião dos fãs para o debate de quem são os melhores jogadores do planeta.





A torcida será responsável pelos rankings tanto do futebol masculino quanto do feminino, além de terem acesso a mais informações sobre o desempenho de cada atleta caso precisem de mais uma ‘ajudinha’ no voto.





A lista completa dos jogadores e jogadoras na disputa pode ser conferida na Goal. Veja os finalistas do masculino e do feminino e vote nos melhores!





Alex Chick, vice-presidente de Conteúdo da Goal, disse: “Estamos muito empolgados em poder abrir o GOAL50 para o torcedor, é como encarar o desconhecido. Os grandes prêmios individuais de futebol seguem narrativas já bem conhecidas, mas desta vez nós honestamente não sabemos o que irá acontecer.”





"Posso tranquilamente imaginar alguém como Mo Salah encabeçando a lista de jogadores, ou mesmo um jovem superastro como Erling Haaland, ou quem sabe até alguém como N’Golo Kanté, que todos conhecem e adoram”, acrescentou.





"Pelo lado das mulheres, Pernille Harder já venceu duas vezes o GOAL50, mas vai ter de encarar a concorrência do Barcelona campeão da tríplice coroa - ou mesmo de Sam Kerr, dentro de seu clube. No fim das contas, não importa o que eu ou qualquer pessoa da Goal pense - agora, está nas mãos da torcida", frisou Alex Chick.





A votação se encerra no dia 16 de novembro.