Torcedor vacinado não precisará de teste para final do Paranaense em Cascavel

A pedido do Procon de Cascavel, a FPF (Federação Paranaense de Futebol) mudou o protocolo de acesso do torcedor para o segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense, na quarta-feira (13), no estádio Olímpico Regional, entre Londrina e FC Cascavel.

Diferente do que foi exigido pela entidade na primeira partida da final no estádio do Café, o torcedor que comprovar o ciclo vacinal completo contra a Covid-19 não precisará apresentar o resultado negativo de nenhum teste na entrada do estádio, em Cascavel. Em Londrina, todos os torcedores, com ciclo vacinal completo ou não, precisaram mostrar um exame de RT-PCR ou antígeno.

A exigência do teste atrapalhou a presença de público no estádio do Café. Já que além do ingresso, que custou R$ 20, o torcedor precisou fazer o exame no valor de R$ 50. O público pagante na primeira partida foi de 234 pessoas.





De acordo com a FPF, o Procon de Cascavel enviou um ofício solicitando mudanças nas regras de acesso, baseado em um decreto municipal. O torcedor que comprovar o esquema vacinal completo com no mínimo 14 dias antes da partida, está liberado da obrigatoriedade de apresentar o resultado negativo do teste da Covid-19.

Para os demais torcedores, segue a exigência da realização do teste de RT-PCR ou antígeno com até 48 horas de antecedência. A Federação aprovou o pedido do Procon no domingo (10).





