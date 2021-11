Torcedores do Grêmio invadem campo após derrota de virada para o Palmeiras

Em jogo vencido pelo Palmeiras por 3 a 1 neste domingo (31), a torcida do Grêmio invadiu o campo após o apito final e destruiu a cabine do VAR. Ela deixou o gramado apenas após a chegada da Polícia Militar do Rio Grande do Sul.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Com auxílio do árbitro de vídeo, Savio Pereira Sampaio anulou o que seria o gol de empate gremista em 2 a 2 nos minutos finais. Pouco depois, o Palmeiras anotou o terceiro.



Depois do encerramento do jogo, torcedores de Grêmio e Palmeiras trocaram socos pela lateral da grade que separava o público local e visitante. Por causa da barreira, não aconteceu uma briga mais séria.

Continua depois da publicidade



A revolta gremista aconteceu porque a equipe está ameaçada pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a derrota deste domingo, ocupa a penúltima colocação e está a seis pontos do Bahia, 16º colocado e primeiro time a se livrar para a queda para a Série B. Faltam ao Grêmio ainda 11 jogos na competição.



A polícia não divulgou até o momento se algum torcedor foi preso. Eles passaram o campo por uma pequena porta que separa as cadeiras inferiores do gramado.



Segundo o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), será preciso analisar as imagens e o relatório do árbitro de para decidir se cabe alguma punição ao Grêmio e qual seria.



Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 52 pontos e pulou para o segundo lugar na tabela. O time diminuiu para sete pontos a diferença em relação ao líder Atlético-MG, que tem um jogo a menos e foi derrotado pelo Flamengo neste sábado (30).



Raphael Veiga, autor de dois gols palmeirenses, foi o destaque do jogo. A partida foi especial também para o técnico português Abel Ferreira, que completou um ano na equipe do Palmeiras neste sábado. O técnico, com contrato até o fim de 2022, tem no currículo os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele também ficou com os vices da Supercopa, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista.



A frustração da torcida gremista aumentou porque o time ensaiava uma reação no Brasileiro. Na rodada anterior, havia vencido o Juventude e saiu na frente contra o Palmeiras graças a um gol de Diego Souza.

Mas antes de acabar o primeiro tempo, Raphael Veiga marcou duas vezes para colocar os paulistas em vantagem.



Durante todo o segundo tempo, o público presente na Arena do Grêmio incentivou o time e pareceu ser recompensada no fim com o gol de Elias. Mas este foi invalidado por impedimento, fazendo com que parte da torcida se revoltasse. Antes do apito final, Breno Lopes anotou o terceiro dos visitantes.



A próxima rodada do Brasileiro será de clássicos. O Palmeiras volta a campo pela competição contra o Santos, no domingo (7), na Vila Belmiro. Um dia antes, o Grêmio enfrenta o Internacional, no Beira-Rio.





Ficha técnica





GRÊMIO



Brenno; Vanderson, Kannemann, Geromel e Cortez; Thiago Santos (Lucas Silva), Villasanti (Campaz) e Jean Pyerre (Jhonata Robert); Douglas Costa, Alisson (Churín) e Diego Souza (Elias Manoel). T.: Vagner Mancini





PALMEIRAS



Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga (Breno Lopes), Dudu (Luiz Adriano) e Scarpa (Wesley); Rony (Danilo Barbosa). T.: Abel Ferreira

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público e renda: 14.207 presentes; R$ 650.212,00

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Cartões amarelos: Kannemann, Jean Pyerre, Thiago Santos, Alisson e Vagner Mancini (técnico, GRE); Felipe Melo e Luan (PAL)

Gols: Diego Souza (GRE), aos 9', e Raphael Veiga (PAL), aos 45' e aos 49'/1ºT; Breno Lopes (PAL), aos 49'/2ºT