Torcida do Brasil provoca Austrália no futebol feminino

A seleção brasileira de futebol feminino empatou na manhã desta terça-feira (26) em 2 a 2 o amistoso feito contra a Austrália, em Sydyney. Presente no Estádio CommBank, a torcida canarinho provocou os donos da casa com um canto inusitado e um tanto quanto "boca suja".



"Vai tomar no... a capivara é melhor que canguru", gritaram os brasileiros, em referência ao mamífero conhecido em várias regiões do Brasil, e comparando com o animal originário e símbolo da Austrália.

Dentro de campo, a seleção brasileira saiu atrás no marcador ainda no primeiro tempo, levando um gol de Polkinghorne, e viu a vantagem australiana aumentar no início da etapa final, com Kerr. Mas a equipe comandada por Pia Sundhage reagiu com os gols de Érika e Debinha.