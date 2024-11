Torcida do Corinthians lança campanha de arrecadação para pagar estádio

A torcida do Corinthians lançou nesta quarta-feira (27) uma campanha de arrecadação de dinheiro para o pagamento à Caixa Econômica Federal do financiamento do estádio de Itaquera. A vaquinha foi uma ideia da organizada Gaviões da Fiel e conta com o apoio do clube e do banco.





As doações já estão sendo feitas por Pix, por meio do site www.doearenacorinthians.com.br. Os valores vão direto para uma conta da Caixa específica para o pagamento da arena -hoje chamada de Neo Química Arena- e não passam pelo clube. Há uma comissão fiscal independente acompanhando todo o processo.





A dívida do Corinthians com a Caixa referente ao estádio está na casa dos R$ 710 milhões. Por isso, a campanha estabeleceu como meta a arrecadação de R$ 700 milhões. Segundo o presidente da Gaviões, Alexandre Domênico Pereira, é possível alcançar rapidamente o objetivo.





"Devido à força da torcida e os números de marketing que nós estudamos, nós acreditamos que podemos pagar a dívida em seis meses ou até menos", disse Ale, como é conhecido, à Folha. "Se 5 milhões de torcedores doarem R$ 20 por mês, durante os seis meses É só vocês fazerem o cálculo."





Corinthians, Gaviões e Caixa já haviam assinado em outubro um protocolo de intenções e vinham estudando os detalhes técnicos do projeto. A plataforma finalmente foi definida neste mês e inaugurada nesta quarta, às 19h10, uma referência ao nascimento do clube, em 1910.





Na ocasião da assinatura, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que buscar soluções para o pagamento da arena é parte de suas funções. "A Caixa é um banco que trabalha no sentido de trazer benefício para a comunidade. A orientação do presidente Lula é sempre no sentido de a gente trazer consequências positivas."