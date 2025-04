Treinador do Londrina EC prega humildade após vantagem mínima sobre Operário

Com a melhor campanha no Estadual, o Londrina conquistou uma boa vitória em Ponta Grossa (Campos Gerais) diante do Operário no último sábado (15), por 1 a 0, e largou na frente na disputa da vaga da final. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (18), às 20h, no estádio do Café, que deve receber a torcida alviceleste em peso, como vem acontecendo neste Campeonato Paranaense.





E não é à toa. O time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, sobretudo com o grupo considerado titular, vem dando alegrias para o torcedor - contra o Fantasma, foi a segunda vitória do ano no Germano Krüger.

Em casa, o LEC vai jogar com a vantagem do empate para ir à final. É a chance de disputar a final após o título conquistado em 2021. Mas o treinador mantém os pés no chão e prega humildade para a partida em Londrina.





“Levamos uma vantagem mínima para o jogo de volta, eu acho que não dá nem margem de erro. Qualquer erro já custa o fato de ter que cobrar pênaltis, mas estou muito feliz com o resultado, com mais uma vitória”, disse Claudinei na coletiva no Germano Krüger.

“Vamos jogar em nosso campo e 1 a 0 não está decidido. O Operário tem condições de ir lá e reverter. Se a gente não mantiver nosso comportamento, nossa entrega, nossa humildade, a gente não consegue a classificação”, acrescentou.





Mesmo com a melhor campanha e a vantagem, Claudinei entende que o lema "correr até o final do jogo" deve ser mantido na próxima partida. "Sabemos a diferença de orçamento, mas estamos, com a humildade de sempre, trabalhando e buscando o nosso espaço, respeitando todos os clubes”, afirmou o técnico.

O JOGO





Em uma análise rápida da partida - que vai contribuir para a preparação para o jogo de terça -, Claudinei reconheceu que o Londrina não conseguiu explorar as bolas em profundidade no primeiro tempo. Por outro lado, foram poucos os sustos na defesa. “Rebatemos muitas bolas para o centro do campo, o que acabou dando um pouco de volume para o adversário”, avaliou.





A melhor chance da primeira metade foi do Fantasma. Boschilia acertou um bonito chute de fora da área e carimbou a trave do goleiro Luiz Daniel.

Já no segundo tempo, tentando investir nas jogadas em profundidade e evitar os erros pelo meio, o LEC chegou mais ao ataque, mas pecou nas tomadas de decisão. Valeu a estrela de Pablo, que marcou o único gol da partida com um cabeceio indefensável, após cobrança de falta de Gustavo França.





Com a desvantagem no placar, os donos da casa se lançaram ao ataque e ensaiaram uma pressão, mas o goleiro Luiz Daniel viveu uma tarde iluminada e fechou o gol.





“O Luiz Daniel foi um destaque do jogo, sem dúvida nenhuma foi o jogo que ele mais trabalhou”, disse Claudinei. Foram pelo menos três grandes defesas que garantiram a vitória do Londrina.