Tribunal espanhol anula condenação de Daniel Alves por agressão sexual

Marinha terá concurso com 153 vagas para formação em Colégio Naval

O SSPM (Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha) publicou, nesta quinta-feira (27), o edital do concurso para o Colégio Naval da Marinha com 153 vagas, sendo 141 para homens e 12 para mulheres.