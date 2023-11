Trio Lucas, James e Luciano não funciona, e São Paulo empata com Cuiabá

O São Paulo fez um jogo morno e empatou por 0 a 0 com o Cuiabá, neste domingo (26), no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileiro.







Novamente sem Calleri, o Tricolor jogou com Lucas, James Rodríguez e Luciano à frente, mas não funcionou. O time sofreu para criar e ameaçou pouco o gol do Cuiabá. O Dourado se defendeu bem no primeiro tempo, arriscou mais no segundo, mas faltou inspiração.





Com o empate, o São Paulo permanece na 10ª colocação, com 47 pontos. O Cuiabá é o 9º colocado com 48 pontos, sua melhor pontuação na história do Brasileiro.





O jogo ainda ficou marcado pela volta de Lucas, que se recuperou de lesão muscular, foi titular e só deixou a partida no segundo tempo. O ídolo tricolor teve a melhor chance do jogo.





SÃO PAULO

Rafael; Nathan, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Talles Costa), Lucas (Wellington Rato), James (Erison) Rodríguez; Luciano (David). T.: Dorival Jr.





CUIABÁ





Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson (Derick) e Isidro Pitta. T.: António Oliveira.