'Único', Endrick deve superar Vini Jr e Rodrygo e pular etapas no Real

Endrick vive a expectativa de chegar no Real Madrid sem passar pelos mesmos " perrengues " de Vinicius Júnior e Rodrygo.



O Real Madrid mantém contato frequente com Endrick e projeta minutos para o atacante já nas primeiras semanas de clube, a partir de julho, mesmo com a provável chegada de Mbappé.

O Real não aceitou a permanência por mais tempo no Palmeiras e, neste momento, projeta Endrick como reforço do elenco profissional, sem empréstimo ou passagem pelo time B.



Se essa previsão for confirmada, Endrick viveria início diferente em relação a Vini e Rodrygo. Ambos são titularíssimos nesta quinta-feira (4), mas demoraram a ganhar espaço.

Vinicius Júnior e Rodrygo atuaram pelo Real Madrid Castilla e demoraram a ter chances. A expectativa para Endrick é outra



Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, já confirmou que conta com Endrick para a temporada 2024/2025: "Para falar a verdade, ainda não falamos sobre isso. Mas com certeza quando chegar estará no elenco principal. Sobre isso não há dúvidas. Vejo que ele fala muito sobre o futuro e isso me deixa feliz".

