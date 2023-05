Vácuo no comando técnico da seleção não era tão grande desde Telê Santana

O que aconteceu

Tite se despediu da seleção brasileira em 9 de dezembro de 2022. A última partida do treinador foi a eliminação para a Croácia na Copa do Qatar.

Por que o Brasil está sem técnico?





Ednaldo Rodrigues quer um nome que seja unanimidade. O presidente não vê nenhum treinador brasileiro com esse perfil no momento.

A CBF quer reaproximar a seleção e o torcedor brasileiro por meio de um grande nome. A ideia de ter um técnico conceituado mundialmente é resgatar o interesse pela equipe canarinho para além da Copa do Mundo.





Ednaldo não tem pressa e topa esperar por Ancelotti. Com a temporada europeia terminando, o técnico italiano está perto de definir seu futuro.

Mourinho, Luis Enrique e Zidane já foram alvos, mas Ancelotti é o preferido. A tendência é que se o italiano não for o próximo treinador da seleção, um técnico que trabalha no Brasil seja o escolhido para o posto.





Fernando Diniz ganhou força nos últimos tempos diante do desempenho do Fluminense no ano. Os portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus também são opções. Havia receio pelo comportamento de Abel no Palmeiras, mas o português passou a ser mais aceito nos últimos meses.

