Vasco tem 61% de queda no Brasileiro, e Corinthians e Santos superam 30%

A derrota do Vasco para o Botafogo por 2 a 0 neste domingo (2), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou a situação do time carioca mais complicada na tabela de classificação. Corinthians e Santos também viram a aproximação do Z4 ficando maior, enquanto o Botafogo está tranquilo na liderança.







O Vasco terminou a rodada do final de semana novamente dentro da zona de rebaixamento, na 18º posição, com nove pontos.





A equipe carioca havia diminuído a crise no campeonato com a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 na rodada passada, e para esboçar alguma reação na tabela, precisava de um bom resultado contra o rival no clássico.

Hoje, o Vasco possui 61% de chances de ir para a Série B na próxima temporada, e para se livrar do rebaixamento, precisa atingir algumas marcas. A estatística foi levantada pelo Departamento de Matemática da UFMG.





O time precisa somar 36 pontos nos próximos 25 jogos do Brasileiro para chegar em 45. Com isso, precisa de um aproveitamento de 48%, quase metade.

