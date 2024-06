Veiga 'não estreou' no Brasileirão e vira problema extra para Abel

Um dos pilares do time de Abel Ferreira, Raphael Veiga ainda não se encontrou no Campeonato Brasileiro. O camisa 23 esteve em seis dos sete jogos do Palmeiras pela competição e não soma gols, assistências ou criou chances claras de gol.



Veiga se destacou em apenas uma partida desde a conquista do Campeonato Paulista. O meio-campista fez dois gols e deu três assistências na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores.

Na ocasião, o jogador destacou seu trabalho sem bola e afirmou que os números não definiam uma boa atuação: "Às vezes, as pessoas olham assistências, gols e esquecem que nos outros minutos o jogador está correndo sem a bola. Acho que as pessoas têm que ver mais isso. Tem jogos que eu não vou bem, mas tem jogos que às vezes as pessoas olham só a bola e não o todo", disse.



O jogador, porém, tem acumulado atuações discretas, especialmente no Brasileirão e na Copa do Brasil. O meio-campista não marcou gols ou deu assistências nos oitos jogos que disputou e já tem a titularidade questionada por parte da torcida.

A queda de rendimento do meia, somada à baixa efetividade do Palmeiras, virou uma dor de cabeça extra para Abel, que precisa remontar seu ataque sem Endrick. Contra o Criciúma, por exemplo, o português apostou em uma formação com quatro meio-campistas -Anibal Moreno, Rios, Veiga e Rômulo- e dois atacantes -Estêvão e Rony.



O treinador terá sete dias para ajustar a equipe e buscar uma arrancada no Brasileiro. Por conta da Data Fifa, o Palmeiras só volta a campo no dia 13 (quinta-feira), contra o Vasco, no Allianz Parque. O elenco está de folga e se reapresenta nesta quinta (6).

Veiga é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada, com nove gols. O camisa 23 também está na segunda colocação no número de assistências (quatro), ao lado de Mayke e Flaco López.





Desempenho de Veiga em 2024

Campeonato Paulista: 12 jogos, 7 gols e 1 assistência

Supercopa do Brasil: 1 jogo, 0 gols e 0 assistências

Copa Libertadores: 5 jogos, 2 gols e 3 assistências

Copa do Brasil: 6 jogos, 0 gols e 0 assistências

Campeonato Brasileiro: 2 jogos, 0 gols e 0 assistências





Abel tem opções para remontar ataque alviverde

Dudu está próximo de volta, Felipe Anderson chega em julho, e Abel tem opções no banco de reservas. O único desfalque do português é Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no joelho.



Rômulo, Luis Guilherme e Gabriel Menino surgem como "sombras" para Veiga. Luis Guilherme, porém, está na mira do West Ham, da Inglaterra.



Ele [Luis Guilherme] já me disse: professor, gosto de jogar na posição do Veiga. Abel Ferreira, após vitória contra o Independiente del Valle pela Libertadores



O Palmeiras está entre os seis piores ataques do Brasileirão, com apenas cinco gols marcados. O Alviverde, por outro lado, tem a segunda melhor defesa. O time é o sétimo colocado, com 11 pontos.