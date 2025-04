Veja adversários dos times brasileiros na Libertadores

A Conmebol (a Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu na noite desta segunda-feira (17) os grupos da primeira fase da Copa Libertadores.





Os times paulistas, São Paulo e Palmeiras, ambos tricampeões do torneio, caíram em grupos em que precisam de atenção, mas que podem ser superados sem sustos.





O São Paulo está no Grupo D e irá enfrentar Libertad (PAR), reencontra Talleres (ARG), que enfrentou no ano passado, e pegará Alianza Lima (PER).





O Palmeiras está no Grupo G, com Bolivar (PAR) e Cerro Porteño (PAR), que enfrentou em 2024, e o Sporting Cristal (PER).





Ao todo, o Brasil tem sete times nesta primeira fase da competição, que será disputada entre os dias 2 de abril e 28 de maio





O Botafogo é o atual campeão do torneio e caiu em uma chave teoricamente fácil, o Grupo A, com Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) e Carabobo (VEN).





Na primeira fase da competição, os quatro clubes do grupo se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados passam para a fase seguinte.





Quem ficar em terceiro disputa uma espécie de repescagem com os vice-líderes da Copa Sul-Americana e, os que passarem no mata-mata seguem nesta competição.





Pouco antes do sorteio, Alejandro Rodrigues, presidente da Conmebol, discursou em português para falar de racismo, que ele afirmou estar enraizado na sociedade.





Ele disse que vai se reunir com autoridades de governo de países sul-americanos para buscar soluções para o problema e que a confederação aplica punições.





Recentemente, Rodrigues foi criticado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, por causa de racismo enfrentado pelo atacante Luighi em um jogo no Paraguai pela Libertadores sub-20, cometido por um torcedor do Cerro Porteño, que que será novamente adversário do clube paulista, conforme o sorteio desta segunda-feira.





A dirigente palmeirense, inclusive, não foi ao evento que definiu a Libetadores como protesto.





O presidente da Conmebol admitiu que as punições não estão sendo suficientes -o Cerro Porteño foi multado em US$ 50 mil (cerca de R$ 284 mil). O Palmeiras queria a eliminação do time do tornei. "O futebol como organização está lutando com as ferramentas que tem ao seu alcance", afirmou Rodrigues.





"Quero anunciar que vou convocar autoridades de governo com objetivo de ter uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea a qualquer expressão de descriminalização e violência", disse.





VEJA OS GRUPOS DA COPA LIBERTADORES





GRUPO A

- Botafogo (BRA)

- Estudiantes (ARG)

- Universidad de Chile (CHI)

- Carabobo (VEN)





GRUPO B

- River Plate (ARG)

- Independiente del Valle (EQU)

- Universitario (PER)

- Barcelona (EQU)





GRUPO C

- Flamengo (BRA)

- LDU (EQU)

- Deportivo Táchira (VEN)

- Central Córdoba (ARG)





GRUPO D

- São Paulo (BRA)

- Libertad (PAR)

- Talleres (ARG)

- Alianza Lima (PER)





GRUPO E

- Racing (ARG)

- Colo-Colo (CHI)

- Fortaleza (BRA)

- Atlético Bucaramanga (COL)





GRUPO F

- Nacional (URU)

- Internacional (BRA)

- Atlético Nacional (COL)

- Bahia (BRA)





GRUPO G

- Palmeiras (BRA)

- Bolívar (BOL)

- Sporting Cristal (PER)

- Cerro Porteño (PAR)





GRUPO H

- Peñarol (URU)

- Olimpia (PAR)

- Vélez (ARG)

- San Antonio (BOL)